Крупный пожар в центре Москвы: есть погибшие и пострадавшие

Почти 10 погибших - среди них мужчина, три женщины и один мальчик, есть раненые, несколько десятков эвакуированных - таков результат крупного пожара, происшедшего в ночь с воскресенья на понедельник в самом центре Москвы.

Пожар в доме номер 12 по Никитскому бульвару произошел в понедельник около часа ночи. Очаг возгорания находился в квартире на пятом этаже. Дом был построен в 1912-м году, он относится к объектам культурного наследия. По факту гибели людей Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.