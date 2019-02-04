Фестиваль света в Копенгагене

В одном из самых мрачных месяцев года - феврале - в Копенгагене проходит Фестиваль света. В течение 24 дней этот старинный европейский город будут украшать миллионы огней. Цель организаторов мероприятия - поднять настроение жителям и гостям датской столицы. С поздним восходом и ранним заходом солнца и постоянной температурой ниже нуля, свет и положительные эмоции просто необходимы всем в этом северном городе. В ходе фестиваля будут представлены световые шоу и около 40 красочных инсталляций.

"Сейчас идеальное время для проведения фестиваля света. Темнота, которая наступает зимой рано - практически после полудня, предоставляет нам идеальный фон для его проведения в городе", - говорит главный куратор Фестиваля света Джеспер Конгшауг.

В Тиволи - одном из старейших парков развлечений в мире световые аттракционы переносятся на озеро с поющими фонтанами.

"Это новые ощущения в жизни ночного города, потому что здания, которые обычно не освещены, теперь вы можете видеть в другом свете", - говорит эта студентка из Сингапура.

Фестиваль света уже стал новой датской традицией. Праздник проводится в этом году во второй раз и продлится почти месяц - до 24 февраля, включая специальные мероприятия во время китайского Нового года и Дня святого Валентина.