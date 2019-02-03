Подходит к концу дедлайн ЕС для Венесуэлы. Мадуро так и не уступил

Подходит к концу срок ультиматума, который Евросоюз поставил перед правительством Венесуэлы с требованием взять на себя обязательство о проведении досрочных выборов. В противном случае ЕС грозится признать легитимным временным президентом страны лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Официальный Каракас допускает лишь возможность проведения парламентских выборов и заявляет о готовности противостоять иностранному вмешательству. Это не устраивает ЕС, — объясняла в интервью RTL, LCI и Фигаро французский министр по европейским делам Натали Луазо:

_«Избрание г-на Мадуро в мае прошлого года были фарсом, пародией на выборы. Пока г-н Мадуро отвечает: “Я собираюсь организовать выборы в законодательные органы”, — что звучит как “я хочу избавиться от председателя парламента г-на Гуайдо”, которого поддерживают демонстранты. Если этим вечером он не возьмёт на себя обязательство организовать президентские выборы, мы будем считать, что г-н Гуайдо является легитимным руководителем, который организует голосование вместо него».

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Председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо признали легитимным президентом уже более 20 государств, в том числе США и большинство стран Латинской Америки. Николаса Мадуро поддерживают как законно избранного президента, в частности, Куба, Россия, Китай и Турция.

Президент США Дональд Трамп в интервью CBS ранее не исключил возможности отправки американских военных в Венесуэлу. Москва предостерегает от военного вмешательства в ситуацию. Российские и латиноамериканские издания пишут о русскоговорящих бойцах в окружении Мадуро, сам он эти сведения комментировать отказывается, в Москве заявляют, что своих военных в Венесуэлу не направляли.