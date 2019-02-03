Транспортный коллапс на границе

Сильные снегопады и оползень привели к транспортному коллапсу на границе Австрии и Италии. 16-километровые пробки образовались на итальянской автостраде А22 и примыкающей к ней австрийской трассе А13. Тысячи грузовиков и легковых автомобилей в течение долгих часов застыли без движения при нулевой температуре, и итальянским спасателям пришлось выручать из ловушки без малого 200 водителей.

"Эта трасса - важная ось, соединяющая южную Европу с северной, - говорит этот итальянский дальнобойщик. - Власти должны следить за тем, чтобы она была очищена от снега. И позвольте мне добавить, что пока мы тут стоим, с нами обращаются как с животными".

Дорожные службы объяснили многочасовое ожидание водителей тем, что из-за оползня им было трудно добраться до заблокированных автомобилей. А22 была закрыта в течение всей субботы, движение по ней началось лишь к вечеру.