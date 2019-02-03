Протесты в Сербии

В Белграде и во многих других сербских городах уже девятую неделю продолжаются антиправительственные акции протеста. Самой массовой в субботу стала столичная манифестация, на которую вышли тысячи человек. Активисты пришли на шествие с плакатами: "Наступило волчье время", "Верните пенсии", "Хватит лжи и обещаний, пенсионеры голодают".

Главным лозунгом шествия стал девиз "Один из пяти миллионов", который появился после заявления президента Сербии Александра Вучича, что он не допустит незаконного захвата власти, "даже если протестующих будет пять миллионов". К акции протеста присоединились также студенты и преподаватели факультета политических наук, которые требовали отставки министра образования Младена Шарчевича. После митинга и шествия активисты зажгли файеры и оставили властям ящики с письмами, в которых изложили свои претензии.