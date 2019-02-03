Папа Римский Франциск едет в Абу-Даби

Папа Римский Франциск направляется в столицу Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби. Это первый в истории визит главы Римско-католической церкви на Аравийский полуостров, в странах которого ислам имеет статус официальной религии.

Суннитские монархии полуострова, в том числе эмираты, принимают участие в войне в Йемене, вызвавшей тяжелейший гуманитарный кризис. О чём папа Франциск не преминул напомнить:

«Я призываю все вовлечённые стороны и международное сообщество принять срочные меры по выполнению достигнутых соглашений, гарантировать доставку продовольствия и оказывать помощь населению. Я прошу всех горячо молиться за наших йеменских братьев»_._

4 февраля папа примет участие в межрелигиозной встрече, которая состоится возле Мемориала основателю страну шейху Зайеду Аль Нахайяну.

Затем Франциск встретится с католической общиной страны. 5 февраля он совершит мессу в спортивном комплексе «Зайед Спорт Сити» в Абу-Даби. Ожидается, что в ней примут участие 135 тысяч католиков.