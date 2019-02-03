Мадуро предложил переизбрать парламент

Действующий президент Венесуэлы проигнорировал ультиматум шести европейских стран, срок действия которого истекает в воскресенье. Появившийся на публике впервые за последние полгода, Николас Мадуро - вместо требуемых Европой досрочных президентских выборов - выдвинул идею провести выборы в Национальную ассамблею, контролируемую оппозицией. Срок полномочий действующей Национальной ассамблеи истекает в начале января 2021 года.

"Соответствующее предложение сейчас находится на рассмотрении Конституционной ассамблеи Венесуэлы, которая обладает всеми полномочиями для созыва парламентских выборов в этом году, - заявил он в частности. - Я согласен с тем, что мы должны легитимизировать законодательную власть в стране и провести свободные выборы"!

В манифестации в поддержку Мадуро в центре Каракаса приняли участие десятки тысяч человек, как и с другой стороны. Но более точных цифр ни одна из сторон не представили.

Обращаясь к США, которые первыми признали Гуайдо и.о. президента, Мадуро заявил: "Янки, пора оставить интервенционизм и империализм! Хватит призывать к войне и поддерживать переворот, который уже провалился!"

В день 20-летия начала "боливарианской революции" после прихода к власти Уго Чавеса, Мадуро подтвердил, что готов "в любой момент начать диалог со своими политическими

противниками". Ранее президент Мексики заявил, что его страна может стать местом проведения переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы, если стороны согласятся с таким предложением.