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Венесуэла

Гуайдо: "февраль станет решающим"

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 Марфа Васильева 
Гуайдо: "февраль станет решающим"
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"Выходить на улицы до тех пор, пока не будет положен конец узурпации власти", призвал своих сторонников Хуан Гуайдо. Спикер парламента, объявивший себя 23 января и.о. президента Венесуэлы, собрал сторонников в другой части Каракаса - перед представительством Евросоюза. Он заявил, что февраль станет решающим для смены власти в стране.

"Европа итак явно поддерживает нас, - заявил он, обращаясь к многотысячной толпе, - в ближайшие часы мы получим еще более значительную поддержку!"

Хуан Гуайдо назначил следующую массовую акцию протеста на 12 февраля и заявил, что до того состоится распределение гуманитарной помощи, собранной властями соседней Колумбии и других стран. Он призвал армию не препятствовать ее доставке.

"Так продолжаться не может, - говорит одна из манифестанток, - нами управляет группа наркобаронов! Невозможно, чтобы 20 миллионов человек умирали от голода, чтобы шло истребление нации, потому что это истребление".

Джузеппина родом из Италии, она тоже примкнула к кортежу оппозиции: "В момент страданий и голода, которые мы переживаем, я прошу итальянское правительство, особенно Ди Майо, чтобы он приехал в Венесуэлу, чтобы посмотреть, как дети умирают от голода"...

Ранее Гуайдо объявил об открытии трех пунктов, через которые будет осуществляться прием иностранной гуманитарной помощи в Венесуэлу: в колумбийском приграничном городе Кукута, на границе с Бразилией и на острове в Карибском море.