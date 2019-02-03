В Штутгарте появилась собственная версия "жёлтых жилетов"

В Германии появилась своя разновидность движения «Жёлтых жилетов». Его участники выходят на улицы с соответствующей символикой, чтобы выразить протест против запрета автомобилей с дизельными двигателями в Штутгарте и Дюссельдорфе. Суд санкционировал ограничения как одну из мер защиты экологии. Лидер штутгартских «Жёлтых жилетов» Янис Саккарос винит в возникших проблемах власти Германии и крупный бизнес:

_«Нет никаких оснований заставлять нас, простых граждан, отвечать за то, что сделали автопроизводители и правительство. Я беспартийный и думаю, что надо и дальше держаться в стороне от политиков. Желтый жилет принадлежит всем, вот что показывает эта гражданская инициатива».

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Организаторы акций «Жёлтых жилетов» в Штутгарте признают, что сознательно скопировали символику французского протестного движения. «Мы не хотим быть агрессивными, мы не хотим быть злыми, но мы хотим привлечь внимание. Франция показала нам, что можно привлечь внимание с помощью жёлтых жилетов», — объясняла одна из участниц демонстрации. Лидеры штутгартских «Жёлтых жилетов» заявляют, что уже в скором будущем намерены вывести своё движение в защиту дизельных автомобилей на общегосударственный уровень.