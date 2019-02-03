В аэропорту Мюнхена отменены сотни рейсов

Около 240 рейсов были отменены в воскресенье в международном аэропорту имени Франца-Йозефа Штрауса в Мюнхене из-за погодных условий. Еще около 170 рейсов были задержаны более чем на полчаса. Из -за сильного снегопада на юге Германии на автотрассах образовались заторы. Проблемы также возникли с железнодорожным сообщением. В Баварии из-за снежных заносов были закрыты несколько железнодорожных станций, для перевозки людей в эти места использовались автобусы. По словам представителей немецкой метеослужбы, снегопады, как ожидается, закончатся в понедельник.