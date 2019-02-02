Протесты к 20-летию "боливарианской революции"

Сторонники лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в субботу выходят на улицы, чтобы в очередной раз потребовать отставки действующего президента Николаса Мадуро. Третья за последние полторы недели волна манифестаций приурочена к 20-летней годовщине начала "боливарианской революции" после прихода к власти Уго Чавеса. Сегодня многие из тех, кто примет участие в протестах, убеждены, что Мадуро - ради личной власти - отказался от идей своего предшественника, целью которого было создание "социализма XXI века" и процветающей Венесуэлы.

На улицы Каракаса и других городов намерены выйти и те, кто выступают "за" Мадуро. Накануне тот получил поддержку президента Боливии Эво Моралеса, который совершил остановку в столице Венесуэлы на пути из Нью-Йорка. Там Моралес обсудил ситуацию в этой стране с Генеральным секретарем ООН. Позже его представитель Стефан Дюжаррик заявил: "Антониу Гуттериш находится в контакте с рядом руководителей на международном уровне, он следит за тем, как развивается ситуация, и сделает все от него зависящее, чтобы разрешить ее, не прибегая к газетной шумихе".

В воскресенье истекает срок ультиматума, поставленного Мадуро рядом стран Евросоюза. Они требуют проведения досрочных выборов в Венесуэле. За полторы недели протестов с момента провозглашения Гуайдо себя и.о. президента погибли 35 человек и 850 были задержаны, по данным неправительственных организаций.