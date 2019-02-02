"Армия Венесуэлы готова отречься от режима Мадуро"

Каракас погрузился в протесты. На улицы вышли тысячи сторонников лидера оппозиции Хуана Гуайдо и президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Одни требуют немедленной отставки Мадуро и его отъезда из страны, в то время как генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал спикера парламента страны Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны. И армия готова отречься от режима Мадуро.

"Я не признаю диктатуру Николаса Мадуро, для меня Хуан Гуайдо - исполняющий обязанности президента Венесуэлы. 90% боливарианских военных сил не поддерживают диктатора, они вместе с венесуэльским народом. Для диктатора готовы два самолета. Он должен уехать", – заявил генерал.

Одновременно Мадуро, выступая перед своими сторонниками, заявил, что попытка государственного переворота в стране провалилась и призвал к проведению досрочных выборов в парламент. Также он добавил, что "мировые телеканалы показывают Венесуэлу, которой не существует"

Самопровозглашенный президент Хуан Гуйадо сообщил, что массовая демонстрация против режима Мадуро планируется 12 февраля.