Исторический визит Папы римского в ОАЭ

Новая страница в истории религий.

Так назвал в видеообращении свой скорый визит в Объединенные Арабские Эмираты Папа Римский Франциск. Впервые понтифик отправляется на Аравийский полуостров – родину ислама.

"Дорогой народ Объединенных Арабских Эмиратов, ас-саляму алейкум, мир вам. Вера в Бога сплачивает нас, а не разделяет, сближает людей даже несмотря на их различия, удерживая их от вражды и отторжения", – -сказал Папа.

В Абу-Даби у понтифика запланирован двухдневный визит. Несмотря на краткосрочность его приезд расценивается обеими сторонами как важная и историческая веха в отношениях между католиками и мусульманами.