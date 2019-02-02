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Иран

Иран показал новую ракету дальнего действия

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 Ольга Кепински 
Иран показал новую ракету дальнего действия
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Иран продемонстрировал новую баллистическую ракету.

По словам министра обороны Ирана Амира Хатами, дальность полета ракеты под названием "Ховейзе"составляет более 1350 км.

Ракета способна летать на малых высотах и имеет высокую точность поражения целей.

Демонстрация нового вида вооружений состоялась на выставке достижений местного ВПК в Тегеране, посвященной 40-ой годовщине победы в стране Исламской революции.

Событие отмечается в Иране 1 февраля, в день, когда покойный лидер Исламской революции аятолла Рухолла Хомейни вернулся из Франции после 14 лет изгнания, став впоследствии верховным руководителем Ирана вплоть до своей смерти в 1989 году.

По прибытии Хомейни отстранил от власти умеренного реформатора Шапура Бахтияра. А уже в марте по его инициативе пройдёт референдум о создании исламской республики.

Спустя 40 лет иранский режим считается одним из самых непоколебимых, несмотря на давление со стороны других стран.