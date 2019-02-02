Иран показал новую ракету дальнего действия

Иран продемонстрировал новую баллистическую ракету.

По словам министра обороны Ирана Амира Хатами, дальность полета ракеты под названием "Ховейзе"составляет более 1350 км.

Ракета способна летать на малых высотах и имеет высокую точность поражения целей.

Демонстрация нового вида вооружений состоялась на выставке достижений местного ВПК в Тегеране, посвященной 40-ой годовщине победы в стране Исламской революции.

Событие отмечается в Иране 1 февраля, в день, когда покойный лидер Исламской революции аятолла Рухолла Хомейни вернулся из Франции после 14 лет изгнания, став впоследствии верховным руководителем Ирана вплоть до своей смерти в 1989 году.

По прибытии Хомейни отстранил от власти умеренного реформатора Шапура Бахтияра. А уже в марте по его инициативе пройдёт референдум о создании исламской республики.

Спустя 40 лет иранский режим считается одним из самых непоколебимых, несмотря на давление со стороны других стран.