Альберт II отказывается от теста на отцовство

Отрекшийся от бельгийского престола Альберт II отказывается пройти тест на отцовство. Как пояснил его адвокат, бывший монарх обжалует в кассационном порядке два постановления апелляционного суда Брюсселя от июня и октября 2018 года, обязующие его сделать это.

Решение о генетической экспертизе было принято по требованию предполагаемой внебрачной дочери Альберта II Дельфины Боэль. 50-летняя художница добивается теста на отцовство с 2013 года. По данным бельгийской прессы, она - плод любви между Альбертом (тогда принцем) и баронессой Сибилл де Селис Лонгшам. Их роман продолжался 16 лет, но 83-летний Альберт II до сих пор отказывается признавать эту связь. Дельфина Боэль узнала о романе матери лишь в 18 лет, все это время ее отцом считался бывший муж баронессы, крупный промышленник Жак Боэль. Первым этапом процедуры стало решение суда, оспаривающее его отцовство.

Если правосудие признает правоту Дельфины Боэль, она сможет претендовать на титул и прочие королевские привилегии.