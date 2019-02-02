США больше не помогают Палестинской администрации

Агентство США по международному развитию (USAID) с 1 февраля 2019 года прекратило помощь Палестинской администрации, сообщил источник в американской администрации. По его словам, после вступления в силу принятого Конгрессом закона об антитеррористической деятельности, позволяющего подавать иски против любых структур, которые получают финансирование из Вашингтона, администрация Махмуда Аббаса объявила, что полностью отказывается от американских денег.

В деревне Джаба на Западном берегу Иордана все проекты заморожены: "Когда начиналось строительство, мы были настроены оптимистично, но сейчас чувствуем себя подавленными. Школьникам в нашей деревне больше негде учиться, им приходится ходить в школу в семи километрах отсюда", - говорит Зеяб Машаллах, глава местной власти.

Как отмечают эксперты, большая часть выплат была прекращена администрацией Дональда Трампа в 2017-2018 годах, но до последнего момента США перечисляли средства на миссию координатора по вопросам безопасности (USSC). Она была создана 14 лет назад для взаимодействия с силовыми структурами ПА. Это уже вызвало серьезную обеспокоенность израильских служб безопасности, лоббирующих внесение изменений в американский закон.