Ледяные торосы и прочие чудеса природы

Побившая все мыслимые рекорды на Среднем Западе волна арктического холода отступает. Потепление привело к ледяным заторам на реке Иллинойс. Жители городка Уилмингтон теперь опасаются возможных наводнений. Жители расположенного на берегах озера Мичиган Чикаго тоже любуются ледяными торосами и прочими творениями природы. К пятнице обледенело почти 95 % поверхности озера, что наблюдается крайне редко. Ну а самая низкая температура за последние дни была зарегистрирована в местечке Интернэшнл-Фоллс (штат Миннесота) - 42,8 градуса. В Иллинойсе столбики термометров опустились до - 36 градусов, этот показатель вплотную приблизился к рекорду, установленному зимой 1999 года.