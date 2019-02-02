Акт XII: "жёлтые жилеты" протестуют против полицейского насилия

Акт XII движения "жёлтых жилетов" посвящён активистам, пострадавших в ходе разгона полицией предыдущих демонстраций. Число манифестантов получивших тяжёлые увечья в ходе применения полицией спецсредств к концу января достигло 144.

По аналогии с изувеченными солдатами 1-й мировой войны их уже стали называть "разбитыми физиономиями" (les gueules cassées). Как минимум 14 манифестантов потеряли глаз в результате попадания резиновой шрапнели. Среди них один из лидеров движения Жером Родригес, чьё лицо с повязкой на пострадавшем глазу стало одним из символом "жёлтых жилетов".

REUTERS/Philippe Wojazer

В ожидании манифестации полиция приняла усиленные меры безопасности, оцепив исторический центр Парижа. В конце 2018 г. манифестации нередко были омрачены актами насилия и вандализма со стороны протестующих.