Кайтсёрфер совершил 200-метровый прыжок

Британский профессиональный кайтсерфер Олли Бридж совершил невероятный 200-метровый прыжок через песчаную косу в Англии.

Бридж выполнил ошеломляющий трюк в графстве Девон на юго-западе Англии.

Видео, которое он разместил в социальных сетях, показывает его 10-секундный прыжок через песчаную косу, разделяющую реку Экс и Ла-Манш.

На своей странице в сети Facebook он написал, что "давно хотел исполнить этот прыжок" и был "рад наконец-то поймать подходящий ветер".

Бридж, трехкратный чемпион Европы по кайт-серфингу, считает, что такой прыжок пока еще никто не совершал.