Кризис в Венесуэле - ЕС выступает с единой позицией о новых выборах

С более, чем четырехкратным перевесом, Европарламент принял резолюцию о признании Хуана Гуайдо врио президента Венесуэлы. С точки зрения депутатов, вопрос прав человека и гражданских свобод в данной ситуации - решающий.

Вот что сказал об этом евродепутат Эстебан Гонсалес: "Когда речь идет о таких фундаментальных ценностях, объединенная Европа не может позволить себе отмолчаться или ответить уклончиво. Если Мадуро тиран, то мы не можем ожидать от него исправления, поскольку шанса исправиться тиранам не дают".

Ситуацию в Венесуэле, где вторую неделю продолжается внутриполитический кризис, прокомментировала и Федерика Могерини: "Мы едины в своих оценках, что в первую очередь венесуэльскому народу нужны демократические выборы и международная поддержка".

Главы МИД стран Европы не приняли общего решения о признании Хуана Гуайдо врио президента, поскольку этот шаг имеет право сделать каждая из стран-членов Евросоюза.

Накануне сам Гуайдо отвечая на вопрос, поддержал ли бы он военное вмешательство США, ответил: "Мы в Венесуэле предпринимаем все возможное, чтобы нам не пришлось прийти к такому сценарию", добавив, что никаких переговоров с Мадуро он не ведет.