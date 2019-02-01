США выходят из ДРСМД

США в субботу приостановят участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соответствующие ноты будут отправлены участникам — России, Украине, Белоруссии и Казахстану.

В руководстве НАТО заявили, что всецело поддерживают действия США.

Согласно договору, выход из него займёт полгода. Белый Дом называет этот срок «последним шансом» для Москвы выполнить выдвинутые требования.

«Мы дали России достаточно времени на то, чтобы пересмотреть свою позицию, чтобы Россия выполнила свои обязательства. Вчера это время истекло. За эти 60 дней Россия отказалась предпринять какие-либо шаги для того, чтобы вернуться к полному и проверяемому соблюдению договора. Поэтому США со 2-го февраля приостановит выполнение обязательств по договору РСМД», — заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

В Германии неоднократно подчёркивали, что готовы использовать все свои дипломатические возможности для спасения договора.

В России отвергают обвинения США, называя их поводом для слома всей системы стратегической безопасности, и предупреждают о возможности начала новой гонки вооружений.

«Таким образом будет нанесён мощнейший удар по пока еще существующей системе международного контроля за вооружениями и нераспространением оружия массового уничтожения. Они, наверное, начинают игру на наше экономическое изматывание через новую гонку вооружений. Они не понимают, что из прошлого мы извлекли хорошие уроки. И наши ответы на любые потенциальные вызовы будут экономически подъёмными», — сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Ряд экспертов опасаются, что вслед за ДРСМД будет так или иначе «похоронен» Договор о стратегических наступательных вооружениях — последнее из пока действующих краеугольных соглашений времён Холодной войны. Срок его действия истекает в 2021 году.