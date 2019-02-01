Битва за Барселону: таксисты побеждают Uber

Uber и Cabify приостановили оказание услуг в Барселоне. Это произошло после того как каталонские власти одобрили меру, согласно которой пользователи онлайн-сервисов частных пассажирских компаний должны запрашивать услуги минимум за четверть часа. Под угрозой оказались три тысячи рабочих мест. Водители негодуют:

"Таксисты захватили Барселону. Да, они выиграли битву, потому что заставили политиков принять соответствующий закон".

Таксисты неоднократно проводили акции протеста с требованием урегулировать деятельность Uber и Cabify. Работники сектора обвиняли эти компании в недобросовестной конкуренции и требовали ограничений на выдачу специальных лицензий, которыми пользуются их водители. Таксисты считают, что война еще не закончена:

"Мы не победили, пока мы выиграли одно из сражений. Посмотрим, как долго это продлится. По крайней мере, мы немного успокоимся. Вот, если сменится правительство, посмотрим, что будет. За всем этим стоят заинтересованные лица и коррупция".

Эксперты считают, что правительство должно уладить спор конфликтующих сторон.

Давид ОРТЕГА, аналитик:

"С одной стороны, у нас есть такси с традиционной, но устаревшей моделью ведения бизнеса, которую они отстаивают. Это создает проблемы клиентам. С другой стороны, есть и компании с современной бизнес-моделью. Они ориентированы на запросы пассажиров и стремятся занять значительную долю на рынке услуг. Ну, а законодатели осознают насколько сложно сейчас принять решение".

Кристина Хинер, Euronews:

"Пока никто не может сказать как долго такси будет доминировать в Барселоне. Тем временем компании, оказывающие услуги с помощью мобильного приложения, высказывают недовольство действиями правительства Каталонии. Мол, власти требуют от компаний формально согласиться с новыми предписаниями, обещая взамен закрывать глаза на их исполнение".