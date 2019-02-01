"Добро пожаловать в семью французских граждан!"

Трое военнослужащих США или - как их называют французские СМИ, "герои Талиса" - получили гражданство Французской республики. Церемония, на которой 26-летним Энтони Сэндону, Алеку Скарлатосу и Спенсеру Стоуну вручили соответствующие документы, состоялась в пятницу в Сакраменто (штат Калифорния) в присутствии генерального консула.

Все трое обратились к властям Французской республики с соответствующим прошением в апреле 2018 года. Положительное решение было принято в сентябре. На улаживание необходимых формальности ушло еще несколько месяцев.

В августе 2015 года на борту поезда "Амстердам-Париж" они смогли захватить и связать террориста, планировавшего нападение на пассажиров. Спенсер Стоун при этом получил ножевые ранения руки и шеи.

“Для нас было крайне получить гражданство, - говорит Алек Скарлатос, - потому что теперь мы неразрывно связаны с Францией. Мы приезжали сюда уже 4 или 5 раз после теракта. Очевидно, что это событие оказало огромное влияние на нашу жизнь"...

Вооруженный ножом и автоматом 26-летний уроженец Марокко Аюб аль-Каззани, собирался устроить в поезде "Амстердам-Париж", на борту которого находились 554 человека, кровавую баню. Позже он признал, что действовал по указанию организатора парижских терактов 2015 года Абдельхамида Абаауда.