Брюссель проверит польские скотобойни

Европейская комиссия направляет своих инспекторов в Польшу для расследования случая продажи мяса больных животных, нелегально забитых на скотобойне в Мазовецком воеводстве. Инспекторы прибудут на место понедельник. Этот случай вызывает озабоченность в Брюсселе, так как около 3 тонн мяса, разделанного на скандальной бойне было проданы в страны Евросоюза.

"По информации польских властей, риска для потребителей нет, – говорит официальный представитель Еврокомиссии по вопросам здравоохранения, продовольствия и энергетики Анка Падурару. – Но Европейская комиссия направит в понедельник группу инспекторов, чтобы помочь Польше расследовать этот случай и оценить ситуацию на месте, узнать, что же на самом деле произошло и что нужно сделать, чтобы не допустить подобного в будущем".

Министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский обещают привлечь к уголовной ответственности всех причастных к скупке и забою больного скота на ферме, получившей известность благодаря телевизионному расследованию:

"Кто бы это ни был – владелец скотобойни или работник, шофёр или фермер, причастные к этому делу, они все должны понести наказание. Я это так не оставлю. Воры и мошенники, которые сделали это, нанесли неизмеримый вред репутации польского продовольствия".

Деятельность оскандалившейся скотобойни уже прекращена. Польша ежегодно производит около 560 тысяч тонн мяса. 80-85% отправляется на экспорт.