Во Франции дорожает "Кока-кола" и "Нутелла"

Французские супермаркеты поднимут цены на продукты сотен известных брендов, включая "Кока-колу" и шоколадную пасту "Нутелла". Власти утверждают, что эти меры пойдут на пользу местным производителям.

Почему известные бренды подорожают?

Французские власти считают, что подорожание определенных брендов позволит большим супермаркетам, таким как "Ашан", снизить цену на местные сельскохозяйственные продукты.

"Я прошу супермаркеты найти способ перераспределить прибыль, - заявил министр сельского хозяйства Дидье Гийом. - Наша цель заключается в том, чтобы продавать сельскохозяйственную продукцию по справедливым ценам".

Фермеры - важный компонент французской политической и экономической жизни - давно жалуются на убытки, которые они терпят от крупных ритейлеров. Стараясь поддерживать конкурентные цены, супермаркеты покупают фермерскую продукцию за бесценок.

Насколько поднимутся цены?

Французское издание Le Parisien утверждает, что цены в среднем поднимутся на 6.3%. Гийом частично подтвердил эту информацию, заявив, что рост цен затронет 4% товаров, представленных в супермаркетах. По его оценке, потребители будут переплачивать около 50 евроцентов в месяц (38 руб).

Из-за массовых протестов "желтых жилетов", недовольных дороговизной жизни, в декабре правительство Франции отложило принятие закона о повышении цен. Новые правила будут действовать в течение двухлетнего пробного периода.

Как власти заставляют супермаркеты повышать цены?

Во Франции запрещена продажа в убыток. Чтобы контролировать ритейлеров в этом вопросе, власти используют так называемый "порог продажи ниже себестоимости". При расчете этого показателя учитывается цена, которую супермаркет заплатил за товар и стоимость его доставки на склад.

В соответствии с новым законом ритейлеры обязаны превышать ценовой порог на некоторые товары на 10%. Он направлен на то, чтобы супермаркеты не занимались демпингом цен на такие товары, как "Кока-кола", с целью впоследствии "отбить" убытки за счет высокого ценника на сельхоз продукцию.

Какая последовала реакция?

Крупнейшие французские ритейлеры признают необходимость реформирования ценовой политики. По словам представителя Федерации торговли и дистрибуции Жака Крейсселя, "все главные игроки рынка, кроме сети супермаркетов Leclerc, согласны с необходимостью менять систему, чтобы вернуться к нормальным ценам и улучшить жизнь фермеров".

"Нет ничего ужасного в том, что цена на Ricard (бренд алкогольной продукции - прим.) немного увеличится, если это позволит увеличить цену, которую ритейлеры платят фермерам за литр молока", - добавил он.

Фермеры также поддерживают увеличение цен на товары крупных брендов. "Сегодня продукты наших регионов платят за дистрибуцию "Кока-колы" или "Нутеллы", поскольку находятся под давлением централизованных закупок", - заявили в Союзе французских фермеров.

"Повышение порога продажи ниже себестоимости на некоторые продукты вместе в другими рычагами законодательной системы должно положить конец практике, губящей французское сельское хозяйство", - говорится в сообщении.

Тем временем, представители французской ассоциации потребителей UFC-Que Choisir отнеслись к нововведениям скептически. По их мнению, проблема в том, что в законодательстве не существует механизмов, которые бы заставили супермаркеты не наживаться на фермерах, даже при повышенных ценах на некоторые бренды.