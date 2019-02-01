Непокорный леопард бросает вызов людям

Леопард навёл страх на жителей города в городе Джаландхар в индийском штате Пенджаб. Кошачий хищник забрёл в город из окрестных лесов в поисках пищи. Попытки горожан загнать его в угол и поймать в сеть только разозлили пятнистого зверя. Он с лёгкостью запрыгнул на высокую стену, растолкав своих преследователей. После этого животное пустило в бегство многочисленную толпу зевак, повалив некоторых из них на землю. Несколько человек получили травмы, в том числе от когтей и зубов леопарда. В конце концов лесной зверь был обездвижен транквилизаторами. В ожидании своей дальнейшей участи он будет находится в заключении в зоопарке Чхатбир в пригороде пенджабского города Зиракпур.