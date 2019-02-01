Лоран Гбагбо и его соратник выйдут на свободу

Международный уголовный суд постановил большинством голосов освободить из заключения бывшего президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо и его помощника Шарля Бле Гуде. В соответствии с решением судей, бывшие подсудимые должны направиться на жительство в страну, признающую юрисдикцию Международного уголовного суда и готовую принять их на своей территории.

Лоран Гбагбо был избран президентом Кот-д'Ивуара в 2000 г, но уже в 2002 г. поднявшие против него мятеж военные взяли под свой контроль половину страны. Вспыхнула гражданская война. В 2010 г. Гбагбо, проиграв выборы, отказался оставлять власть, но был свергнут в результате вооружённого восстания и французской интервенции.

В 2011 г. он был доставлен в Гаагу, чтобы предстать перед Международным уголовным судом. 15 января 2019 г. суд в Гааге оправдал бывшего президента Кот-д'Ивуара и его соратника по предъявлявшимся им обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечества.