Facebook и Twitter заблокировали сотни аккаунтов, связанных с Ираном, Россией и Венесуэлой

В четверг Facebook и Twitter объявили о блокировке нескольких сотен аккаунтов, которые, как утверждают в компаниях, были частью "скоординированных операций" Ирана, России и Венесуэлы.

Компания Facebook заблокировала 783 аккаунта за "согласованные злонамеренные действия" в Facebook и Instagram. Как сообщает социальная сеть, страницы вели от имени жителей 26 стран, часто используя поддельные учётные записи. На один из заблокированных аккаунтов были подписаны около двух миллионов человек.

Деятельность этих учетных записей была направлена, прежде всего, на Ближний Восток, Южную Азию и США. Они распространяли пропалестинский или анти-израильский контент и информацию из иранских государственных СМИ на нескольких, в том числе и европейских, языках.

«Хотя люди, занимавшиеся этим, пытались скрыть свою личность, наша скрупулёзная проверка выявила связи этих сообщений с Ираном», - говорится в официальном заявлении соцсети. По словам представителей Facebook, более 30% удаленных учетных записей были активны в течение как минимум пяти лет.

В то же время Twitter объявил о блокировке тысяч «вредоносных» аккаунтов из России, Ирана и Венесуэлы. Компания сообщила, что эти аккаунты были предназначены для того, чтобы оказывать влияние на промежуточные выборы в Конгресс США, и большинство из них были удалены соцсетью еще до выборов.

Twitter также удалил 6.000 сообщений, оказывающих влияние на избирателей «путем запугивания или предоставления ложной информации о голосовании».

Кроме того, сотрудникам Twitter удалось обнаружить две операции пользователей из Венесуэлы. Первая касалась 764 учетных записей, распространявших «спам-контент, ориентированный на разжигание дискуссии вокруг спорных политических тем». Платформа не смогла подтвердить, что эти аккаунты были связаны с "намеренно спланированной кампанией иностранного государства", но, тем не менее, удалила учетные записи.

Во втором случае было задействовано 1196 аккаунтов, которые, по словам представителей Twitter, являлись частью государственной кампании, направленной на венесуэльцев.