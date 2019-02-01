Экстремальный климат Земли

Январь 2019 года стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Австралии, сообщили в национальном бюро по климатологии. Средняя температура в этом месяце ни разу не опустилась ниже 30 градусов по Цельсию; последствиями экстремальной жары стали масштабные лесные пожары и массовый мор рыбы в реках. Представитель бюро по климатологии Агата Имельска объяснила происходящее "идущим с севера теплым воздушным потоком, а также полным отсутствием факторов, выступающих противовесом жаре".

Другой климатический рекорд побит в противоположном полушарии: на севере США и в Канаде. Холода, сковавшие Средний Запад, уже назвали "историческими" : арктическая воздушная масса привела к гибели более 20 человек, нарушила транспортное сообщение и доставку почты, вызвала перебои с водой и электричеством. В Чикаго в течение двух дней столбик термометра опускался до отметки -29 градусов. А жители Миннесоты изобрели новую народную забаву: стоящие на морозе джинсы.