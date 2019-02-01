"Брексит" не помеха: ЕС пустит британцев без виз

Представители 27 стран Евросоюза согласовали безвизовый режим для британских подданных даже в случае "жесткого брексита". Речь идёт о кратких (до 90 дней в течение полугода) поездках британцев в страны Евросоюза.

Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС.

Но, казалось бы, хорошая новость для Великобритании и ее граждан вызвала негодование у Лондона. В частности, дипломатов не устраивает наименование в новом соглашении Гибралтара - заморской территории Соединенного королевства, на которую претендует Испания, в качестве колонии. Таким образом различая граждан Великобритании и жителей Гибралтара.

Британский посол в ЕС заявила, что "Гибралтар не колония, и совершенно неуместно так называть эту территорию"