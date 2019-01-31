Кризис в Венесуэле: возможен ли диалог?

На улицах венесуэльских городов - вновь протестующие. Они вышли поддержать лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Новые манифестации в поддержку оппозиции Фото Рейтер

Венесуэльская оппозиция уже объявила о планах разорвать ряд двусторонних соглашений, которые были названы "незаконными", об этом сообщает ТАСС.

Противники Николаса Мадуро говорят, что "Китай и Россия должны понимать это".

Стало также известно, что Вашингтон предупредил биржевых трейдеров, чтобы те не торговали венесуэльской нефтью и венесуэльских золотом, поскольку, как было подчеркнуто, это "украденные у венесуэльского народа ресурсы".

"Мой совет банкирам, трейдерам и бизнесменам: не торгуйте и не имейте дела с венесуэльским сырьем, это краденый товар, это то, что пытается сбыть мафиозный клан Мадуро на внешнем рынке" - Твиттер Джона Болтона

Хуан Гуайдо накануне заявил прессе: "Мы пользуемся широкой международной поддержкой, включая аспект защиты прав человека, мы выступаем против коррупции. Мы хотим положить конец происходящей на наших глазах узурпации власти, сформировать переходное правительство и провести честные выборы".

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо на улицах Каракаса Фото Рейтер

С момента, когда Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента, прошла неделя. Незадолго до этого дня Николас Мадуро был вновь возведен в должность президента страны.

Презилент Венесуэлы Николас Мадур надеется на поддержку военных Фото Рейтер

В интервью, которое Мадуро дал государственному российскому агентству РИА "Новости", он, в частности, подчеркнул: "Россия поддерживает нас на всех уровнях, мы очень ей за это признательны, я обратился к президенту Путину с просьбой сохранять постоянный диалог".

Накануне вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что риски для российских компаний в Венесуэле существуют, и что правительство следит за ситуацией в республике и надеется на соблюдение страной всех взятых обязательств.