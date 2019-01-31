Шоумен Зеленский вырвался в лидеры президентской гонки на Украине

До президентских выборов на Украине остается ровно два месяца, и в оставшееся время предвыборная кампания обещает преподнести немало сюрпризов.

Как показывают соцопросы, Шоумен Владимир Зеленский вышел в лидеры президентской гонки. Его поддерживают 19% украинских из числа тех, кто уже определился за кого будет голосовать. Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 16 по 24 января.

При этом еще неделю назад лидером опросов была бывший премьер-министр и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Она объявила о выдвижении своей кандидатуры 22 января и в числе прочего пообещала в случае избрания вернуть Крым и утраченные территории на Востоке Украины мирным путем. Среди определившихся со своим голосом украинцев ее поддерживают около 18% избирателей.

Что же касается действующего президента Петра Порошенко, то его кандидатуру, согласно опросам, поддерживают около 15%. Ни недавний томос Украины, ни обещания начать процесс вступления в Евросоюз не оказали серьезного влияния на рейтинг президента.

Как отмечают наблюдатели, популярность Зеленского может говорить о недоверии украинцев к политикам и традиционным партиям. Для многих кандидатура актера стала возможностью выразить свой протест.