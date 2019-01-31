Мигранты с судна НПО сошли на итальянский берег

Судно немецкой неправительственной организации Sea-Watch благополучно пришвартовалось в порту Катании. Измученные двухнедельным морским путешествием пассажиры сошли на итальянский берег в четверг.

47 спасённых у ливийского побережья мигрантов распределят между собой Германия, Франция, Португалия и Румыния, а также Мальта и Люксембург.

Вопреки обещаниям премьера Джузеппе Конте, пока неясно, останется ли кто-то из прибывших в Италии. Против этого выступает министр внутренних дел страны. Маттео Сальвини потребовал провести проверку правомерности действий экипажа Sea-Watch.

Власти обвиняют активистов в том, что те взяли на борт мигрантов, ответственность за которых должна была нести береговая охрана Ливии. А затем судно направилось к итальянскому берегу, вместо того, чтобы причалить в близлежащем - тунисском - порту.

В НПО, в свою очередь, уверяют в том, что не получили ответы на запросы ни от Триполи, ни от Туниса. Организация начала сбор пожертвований в интернете для покрытия возможных судебных издержек.