Морские слоны "захватили" популярный пляж за время "шатдауна"

За время "шатдауна" американского правительства колония морских слонов "захватила" популярный калифорнийский пляж и не выражает готовности к "отступлению".

Обычная среда обитания этих млекопитающих находится в 52 км к северо-западу от Сан-Франциско. Но штормы и высокие приливы побудили их искать пристанище неподалеку.

"Поскольку пляж Дрейка был закрыт на время приостановки работы федерального правительства, на нем не было ни работников, ни посетителей, что и способствовало колонизации", - рассказал агентству Reuters представитель Национального парка Пойнт-Рейес Джон Делл'Оссо.

Всего на пляже разместились около 60 морских слонов, но за последние две недели самки родили более 35 детенышей, что привело к увеличению колонии до 100 особей.

По словам Делл'Оссо, два самца морских слонов, которые могут достигать в весе 2,5 тонны, пробили забор и при помощи пандуса добрались до парковки. Несмотря на то, что парк, частью которого является пляж Дрейка, снова начал работу в воскресенье, автостоянка все еще закрыта: специалисты пытаются найти решение проблемы с животными.

Для начала сотрудники парка планируют пропускать на пляж небольшие группы посетителей, чтобы те смогли полюбоваться на колонию с расстояния 30-40 метров.

Популяция морских слонов в этом районе насчитывает от 1500 до двух тысяч особей. В прошлом этих млекопитающих истребляли из-за ценного подкожного жира и они находились на грани исчезновения. С начала XX века их популяция стала расти и в настоящее время насчитывает около 150 тысяч по всему миру.

Большую часть жизни морские слоны проводят в открытом океане и обычно выходят на сушу только ради размножения или линьки. Колония пляжа Дрейка, вероятно, не станет исключением и пробудет на берегу до апреля, пока не наступит время отлучать детенышей от матерей.

На вопрос, что делать, если они вернутся, Делл'Оссо ответил, что долгосрочного решения этой проблемы пока нет.