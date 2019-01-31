В Гааге завершилась 96-дневная служба в поддержку армянских беженцев

В Гааге завершилось богослужение в поддержку семьи армянских беженцев, которое длилось 96 дней. Причиной послужило принятое Нидерландами решение о пересмотре правил предоставления убежища.

В конце октября протестантская церковь Бетель приютила в своих стенах семью Тамразян из Армении. До этого Сасун и Ануш Тамразян, а также их трое детей (21-летняя Айарпи, 19-летняя Вардуи и 15-летний Сейран) жили в Нидерландах в течение девяти лет. После отказа в предоставлении политического убежища им грозила депортация.

Айарпи Тамразян во время богослужения. REUTERS/Eva Plevier/File Photo

Поскольку голландские законы запрещают полицейским входить в церковь во время службы, священнослужители, приступили к богослужению, которое длилось более двух тысяч часов. В нем участвовали 650 пасторов не только из Нидерландов, но и из Франции, Германии и Бельгии.

Голландские власти намерены пересмотреть более сотни случаев отказа в предоставлении убежища, включая семью Тамразян. Кроме того по новым правилам убежище должны получить более шестисот иностранных детей, выросших в стране.

Председатель гаагского Совета протестантской церкви Тео Хеттема заявил Euronews, что "безмерно благодарен за безопасное будущее сотен семей беженцев в Нидерландах". "Нас месяцами не покидала надежда, и вот теперь она начала воплощаться. Мы впечатлены всеми пасторами и волонтерами, которые принимали участие в служении", - сказал он.

Тем не менее Хеттема выразил обеспокоенность тем, что семью Тамразян могут арестовать во время пересмотра их дела: "Их уже травмировали прошлыми обещаниями, поэтому я хотел бы убедиться, что их больше не обманут".

Тамразяны поблагодарили тех, кто кто участвовал в богостужении. "Мы держались вместе со всеми волонтерами, пасторами, посетителями", - говорится в сообщении в социальной сети Twitter.

Тем временем, церковь Бетель впервые за три месяца открыла свои двери. "Самым сложным было обеспечивать непрерывность богослужения с трех до восьми утра, - сказал Хеттема. - Но у нас это получилось, благодаря очень отверженным людям".

"Богослужение стало грандиозным событием, повлиявшим на жизни многих людей. Служба в одной небольшой церкви сумела изменить не только голландскую политику, но, главное, сплотила, приободрила и собрала людей в молитве," - добавил он.