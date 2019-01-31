2700 тонн заражённой говядины были экспортированы из Польши в страны Евросоюза. Об этом сообщил главный ветеринарный врач страны. Накануне польское телевидение выпустило репортаж, автор которого устроился работать на скотобойню. Скрытая камера показывает, как её сотрудники забивают и разделывают больных животных, делают это по ночам — в отсутствие сотрудников ветеринарной инспекции.

Работа скотобойни была прекращена, идут проверки и на соседних предприятиях. Польша — один из крупнейших в Евросоюзе экспортёров мяса. Официальные лица в Варшаве выясняют, куда именно и сколько заражённой говядины было продано.