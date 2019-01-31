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Украина

На Украине ищут пропавшего капитана российского судна "Норд"

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 Андрей Позняков 
На Украине ищут пропавшего капитана российского судна "Норд"
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Российский МИД взял под особый контроль ситуацию с пропавшим на Украине капитаном российского рыболовецкого судна «Норд» Владимиром Горбенко. С прошлой весны ему запрещали покидать страну из-за уголовного дела о незаконном вылове рыбы и о нарушении порядка въезда в Крым. Россия неоднократно требовала освободить капитана и других моряков. Об отношении Москвы к судьбе моряка рассказала официальный представитель МИДа Мария Захарова:

«Министерство иностранных дел России и посольство России на Украине занимаются выяснением всех обстоятельств данной ситуации. Как вы знаете, ситуацию с российскими гражданами, которые попали в сложную ситуацию за рубежом, мы всегда держим на приоритетном контроле».

Ранее адвокат Максим Могильницкий обвинил в причастности к исчезновению капитана судна «Норд» Службу безопасности Украины. СБУ эти обвинения отвергает. Семья Горбенко подала заявление о пропаже моряка: возбуждено уголовное дело об убийстве.

Судно «Норд» было остановлено украинской береговой охраной в Азовском море в марте прошлого года. Двое моряков впоследствии смогли уехать, еще семерых обменяли на задержанных в Крыму украинских рыбаков. Горбенко оставался в стране в статусе обвиняемого.

[Обновлено 31.01.2019 в 20:15 мск. Уточнён заголовок: по данным адвоката Максима Могильницкого, Горбенко пропал в субботу 26 января. Ищут его уже несколько дней.]

Видеомонтаж • Андрей Позняков