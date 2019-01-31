Жираф может поскользнуться

В конце января в Москве был отмечен сильнейший снегопад за 70 лет. Вся нынешняя зима выдалась в российской столице непривычно снежной.

Пока коммунальные службы прилагают все усилия для расчистки дорог, обитали московского зоопарка радуются возможности повеселиться в снегу. Семейство львов играет в салочки, а белые медведи и овцебыки внимания на происходящее вообще не обращают: они привыкли и к гораздо более суровым условиям.

По снегу на морозце любят погулять даже животные из Африки, которые в дикой природе снега бы ни разу не увидели. Не выпускают, правда, жирафов: не потому, что им холодно, а потому, что могут поскользнуться.

А птиц в Московском зоопарке зимой даже больше, чем летом: на подогреваемый пруд слетаются утки со всего города.

Сейчас в Москве довольно тепло, около ноля. Однако уже на следующей неделе в российскую столицу должны вернуться зимние морозы.