Третьяковке разрешили оставить Куинджи: похищенная картина вернётся на выставку

Третьяковская галерея не лишилась права экспонировать картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», которая была украдена во время работы выставки. Глава музейного департамента Министерства культуры Владислав Кононов сообщил, что пейзаж вернут на выставку, он будет экспонироваться под стеклом.

Ранее Третьяковская галерея собиралась вернуть картину в Петербург, в Русский музей, но, по словам Кононова, удалось договориться оставить пейзаж в Москве до окончания экспозиции.

Картина «Ай-Петри. Крым» была украдена в минувшее воскресенье. Один из посетителей выставки беспрепятственно вынес работу известного художника из галереи. Подозреваемого задержали через несколько часов, он арестован.