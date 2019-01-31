Италия вступила в рецессию

Италия вступила в стадию технической рецессии: ВВП страны снижался два квартала подряд. Об этом объявил национальный статистический комитет. Ранее те же данные опубликовал Банк Италии. По словам итальянского премьера Джузеппе Конте, снижение ВВП продолжится и в этом году, хотя с лета Рим ожидает увидеть возобновление роста. В правительстве прогнозируют 1%-й рост, в то время как Банк Италии и МВФ считают реалистичным 0,6%.

У Италии крупнейший внешний долг среди стран ЕС, превышающий 2,3 триллиона евро.

В конце прошлого года возник конфликт между Римом и Брюсселем вокруг проекта итальянского бюджета, предусматривающего высокий уровень дефицита. Стороны в итоге сошлись на компромиссной цифре в 2%.