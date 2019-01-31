Музыка льда в итальянских Альпах

Фестиваль-концерт на леднике Презена - одно из самых ярких событий европейской музыкальной жизни. Ледовый театр расположен на севере Италии, в местечке Понте ди Леньо -Тонале, на высоте 2600 метров над уровнем моря. Зал в традиционном иглу вмещает двести человек.

Здесь стены из снега. Инструменты изо льда. Вдохновитель и организатор этого уникального мероприятия - художник и скульптор Тим Линхарт.

"Вот будет мандолина. Я возьму пластиковую форму, заполню ее снегом и водой и оставлю на ночь, чтобы инструмент замерз", - поясняет Линхарт. По словам Линхарта, лед неожиданно оказался потрясающим акустическим материалом. У него чистое звучание, прозрачное и четкое. Одним словом, хрустальное.

Какие чувства переживают музыканты, играя на ледовых инструментах? Говорит Никола Сегатта - виолончелист и ученик Тима Линхарта:

"Это действительно необыкновенные инструменты. Они невероятно хрупкие. Когда вы их создаете, есть риск, что все разлетится на тысячи мелких кусочков. В то же время в них кроется огромная сила. Звуки, исходящие от ледяных скрипок, гитар, ударной установки рождают у зрителей мощные эмоции".

Во время концерта в иглу поддерживается минусовая температура, но зрителей согревает завораживающая музыка.