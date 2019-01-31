Венесуэла: Гуайдо представил свою программу

В Каракасе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо представил своим сторонникам программу действий, направленную на стабилизацию экономики и борьбу с бедностью. "Мы уже обсуждаем с Европой восстановление Венесуэлы, чтобы продвинуться в возвращении наших активов, получении гуманитарной помощи и многом другом", - сказал политик. Ранее Европарламент одобрил резолюцию по Венесуэле, которая признает Гуайдо исполняющим обязанности президента.

Хуан Гуайдо, лидер оппозиции: "От имени всей Венесуэлы я благодарю Европейский парламент за признание демократии, мира, за уважение к нашей конституции".

Гуйдо подчеркнул, что оппозиция остается единой и рассказал о том, что на его семью оказывается давление со стороны полиции. Позднее в правоохранительных органах это заявление назвали ложью.

Хуан Гуайдо, лидер оппозиции: "В эти минуты в моем доме находятся сотрудники спецназа полиции, они хотят увидеть мою супругу Фабиану. Диктатура считает, что может нас запугать. Я получил эту информацию до того как пришел сюда". Обращаясь к военным Гуайдо отметил: "У военнослужащих есть время, чтобы сделать правильный исторический выбор. Есть время на то, чтобы проявить уважение к конституции".

На встрече со своими единомышленниками Гуайдо также сообщил, что не желает участвовать в переговорах с правительством Николаса Мадуро.