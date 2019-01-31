ЕС - Британии: "Новых переговоров по "брекситу" не будет

Европейский парламент подтвердил свою позицию, касающуюся возможности проведения новых переговоров по "брекситу". Депутаты посчитали, что одобренное 27-ю странами соглашение, регламентирующее развод Британии и ЕС, не нуждается в новом обсуждении.

Об этом еще раз заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер: "Это соглашение остается наилучшим и единственно возможным в том чвде, в котором оно было уже одобрено. Об этом было сказано еще в ноябре прошлого года".

На Юнкера наставлены фотообъективы Фото Рейтер

Главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье поделился сомнениями: "Никто из обеих договаривающихся сторон не в состоянии сегодня с точностью сказать, что именно в представленных альтернативных предложениях содержится такого нового с содержательной точки зрения, что требует дополнительного обсуждения".

Мишель Барнье выступает на пленарном заседании Европарламента Фото Рейтер

В создавшейся ситуации были обвинены и британские консерваторы.

С инвективами в их адрес выступил переговорщик от Европарламента, экс-премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт: "Должен признаться, что для меня ситуация выглядит так: то, что начиналось как мелкая внутрипартийная возня тори, стало огромной экзистенциальной проблемой всей Британии".

Найджел Фараж, сторонник "брексита", и Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии, обсуждают детали неминуемого "развода" Фото Рейтер

Дональд Туск обратился к Терезе Мэй в Твиттере:

"Позиция ЕС не может быть более ясной и последовательной. Соглашение - не предмет для новых дискуссий. Мы знаем, что Британия не хочет, но мы так и не поняли, что она хочет".

Но Мэй не намерена отступать даже в этой ситуации, по ее мнению, она получила мандат парламентариев и имеет все права на то, чтобы открыть новый раунд переговоров, касающийся "бэкстопа".

Тереза Мэй отправляется в Палату общин на "правительственный час" Фото Рейтер

Тереза Мэй отвечает на вопросы депутатов Палаты общин в рамках традиционного "правительственного часа" Фото Рейтер

Ее фактически поддержал и ее политический противник - лидер лейбористов Джереми Корбин, который посетил резиденцию британского премьера.

"Она меня выслушала и дала исчерпывающие ответы. Мы вместе обсудили разные детали, которые касаются проблемы "бэкстопа", именно об этом она намерена говорить с ЕС. Я заметил, что впервые в истории Великобритании мы все входим в фазу обсуждения развода с тем, с кем никто до этого никогда не смел и думать развестись", - подчеркнул он.

Проблема границы Ирландии, члена ЕС, и Северной Ирландии - части Соединенного королевства, так называемый "бэкстоп" - едва ли не самая острая и сложная на всем протяжении переговоров о выходе Британии из Евросоюза.