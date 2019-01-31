Заложники войны: как живут беженцы в Эфиопии

В Эфиопии насчитывается около трех миллионов внутренне перемещенных лиц. Это один из самых высоких показателей на всем Африканском континенте.

В результате затяжного межэтнического конфликта страна оказалась на грани масштабной гуманитарной катастрофы, о которой мало говорят в Европе, но которая может спровоцировать новый миграционный кризис. Телеканал Euronews побывал в Эфиопии, чтобы увидеть, в каких условиях живут беженцы - заложники военных действий.

Мы приехали в Колоджи - это крупнейший лагерь для внутренне перемещённых лиц на юго-востоке Эфиопии. Здесь проживают 80 тысяч человек, и практически каждый день сюда приезжают новые люди, которые целыми семьями бегут из регионов, охваченных военными действиями.

При этом условия в этом лагере для беженцев ужасающие. Не хватает продовольствия, питьевой воды. Огромные проблемы связаны с поддержанием необходимых санитарных условий. Главным образом в этом лагере проживают представители народности оромо, проживающей на юге Эфиопии. Там на границе с Сомали не стихают столкновения с апреля 2017 года, что привело к массовому исходу людей.

Для нужд беженцев Евросоюз выделил 89 млн евро. Об этом объявил европейский комиссар по гуманитарной помощи Христос Стилианидис после посещения лагеря Колоджи в декабре 2018 года. Всего в Эфиопии насчитывается около 600 таких временных лагерей для перемещенных лиц.