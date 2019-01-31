В бундестаге почтили память жертв нацизма

Не забывать уроки прошлого во имя будущего - о долге Германии напомнили депутаты бундестага, почтив память жертв нацизма. Церемония с участием канцлера Ангелы Меркель и президента Франка-Вальтера Штайнмайера состоялась в четверг.

Антисемитизм и любая другая форма нетерпимости неприемлемы и особенно - на немецкой земле. С таким утверждением выступил председатель бундестага Вольфганг Шойбле.

"Помнить уроки истории - тем более наша обязанность, поскольку мы должны признать, что в обществе и сегодня существуют опасные стереотипы и предрассудки. Изоляция, дискриминация, антисемитизм во всех его проявлениях - будь то старые его формы или новые, заимствованные, - неприемлемы, недопустимы, в особенности - в Германии", - сказал он.

C трибуны бундестага к немецкому народу и его избранникам обратился известный израильский историк Саул Фридлендер.

"Все мы [пережившие Холокост] надеемся, что у вас [немцев] хватит мужества, стойкости для того, что продолжать борьбу в защиту терпимости, толерантности, гуманности, свободы - борьбу за истинную демократию", - заявил историк.

Церемония в бундестаге была приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января, и 74-ой годовщине освобождения советскими войсками концлагеря в Освенциме.