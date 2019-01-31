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Великобритания

Почему ирландская граница так важна для "брексита"?

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 Анастасия Курносова 
Почему ирландская граница так важна для "брексита"?
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Несмотря на то, что об «ирландском вопросе» заговорили сразу после голосования по «брекситу», он долгое время оставался на втором плане. В последние месяцы стало ясно, что проблема "бэкстопа" – одна из самых серьезных, с которыми придется столкнуться Великобритании при выходе из Европейского союза.

Почему это важно?

Граница между Северной Ирландией и Республикой Ирландия станет после «брексита» единственной сухопутной границей между Великобританией и Европейским союзом. В настоящее время она прозрачна, но выход Соединенного королевства из Таможенного союза будет означать возвращение физической границы с необходимой для этого инфраструктурой и таможенным контролем. В связи с этим возникают опасения, что подобная жесткая граница может вызвать очередной всплеск ирландского сепаратизма.

История вопроса

В 1921 году был заключен англо-ирландский договор, завершивший войну за независимость Ирландии. В результате договора стороны установили границу между Ирландской республикой и Северной Ирландией, оставшейся в составе Великобритании.

В 1960-х годах ирландские националисты, преимущественно католики, потребовали уравнять себя в правах с протестантами Северной Ирландии, что привело к трем десятилетиям борьбы между националистами, выступающими за воссоединение обеих частей острова, и юнионистами, не желающими выходить из состава Великобритании.

Подписанное в 1998 году Белфастское соглашение (или же Соглашение Страстной Пятницы), завершило конфликт, унесший жизни 3600 человек, и установило прозрачную границу между Северной Ирландией в составе Соединенного Королевства и Республикой Ирландия.

Что подразумевает «бэкстоп»?

«Бэкстоп» или «страховочный вариант» нацелен на то, чтобы избежать жесткой границы, если Евросоюз и Великобритания не смогут договориться об условиях новых таможенных отношений за время переходного периода.

Он предусматривает возможность для Северной Ирландии остаться частью Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка до до тех пор, пока Великобритания и ЕС не найдут решение, обеспечивающее открытость границы.

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Позиции сторон по ирландской границе

Европейский союз

В 2017 году премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер смогли достигнуть предварительного компромиссного соглашения по ирландскому вопросу.

В соответствии с его условиями Северная Ирландия получила бы особый статус после выхода из ЕС. Это помогло бы избежать установления полноценной границы между Ирландской Республикой и Великобританией.

Такие условия допускали, что Северная Ирландия могла оставаться членом Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка, в то время как остальные части Соединенного Королевства вышли бы из этих организаций. Это означало бы частичное экономическое отделение важной составляющей Соединенного Королевства и вызвало недовольство как в Лондоне, так и в Белфасте.

Летом 2018 года главный представитель ЕС на переговорах, Мишель Барнье предложил оставить Северную Ирландию в Таможенном союзе, установив морскую границу между Северной Ирландией и остальной территорией Соединенного Королевства. Великобритания отклонила это предложение, так как такая граница нарушила бы целостность внутреннего рынка страны.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер объяснил, что Великобритания не может иметь «ту же привилегированную позицию, что и государства-члены ЕС», когда речь идет о соответствии таможенных и товарных норм Евросоюза.

Камнем преткновения остается то, что ЕС предлагает Северной Ирландии оставаться в рамках единого рынка. Это предложение было отвергнуто консерваторами во главе с Мэй, которые, однако, пока не смогли предложить ему надежную альтернативу.

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Мэй заявила, что ни один британский лидер не согласился бы с режимом, который отделяет Северную Ирландию в конституционном и экономическом плане от остальной части Великобритании.

Договоренность, подписанная в Брюсселе, несколько связывает Великобританию: она не может отказаться от «бэкстопа» без согласия Евросоюза. Поэтому в Лондоне опасаются, что Брюссель будет затягивать переговоры, продлевая тем самым действие соглашения и оставляя Северную Ирландию под своим контролем. В результате Лондон может на неопределенный срок оказаться под влиянием ЕС.

В январе 2019 года депутаты британского парламента одобрили поправку к биллю о выходе Великобритании из Евросоюза. В Палате общин решили убрать из текста проекта соглашения с ЕС упоминание о «бэкстопе»: вместо него в соглашении должна быть упомянута некая «альтернативная договоренность», призванная не допустить появления жесткой границы на острове.

Однако руководители стран Евросоюза выступили против изменений в соглашении о «брексите»: «Соглашение о выходе остается лучшей и единственно возможной сделкой... - заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в Европарламенте. - Оно не будет пересмотрено».

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Северная Ирландия

Арлин Фостер, лидер североирландской Демократической юнионистской партии (ДЮП) отказалась утверждать соглашение, позволяющее Северной Ирландии оставаться членом Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка.

По ее словам, Северная Ирландия «должна покинуть ЕС на тех же условиях, что и все Соединенное Королевство». Лидер ДЮП выразила опасения, что Республика Ирландия воспользуется особым статусом Белфаста для попытки объединения Ирландии.

Ирландия

Главная цель ирландского правительства - избежать возвращения к жесткой границе. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар сказал, что придерживается гибкой позиции в отношении «бэкстопа», хотя и хочет получить «гарантии того, что между Северной Ирландией и Республикой Ирландия не будет жесткой границы».

Журналист • Seana Davis