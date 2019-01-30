Политзаключённые Венесуэлы

По данным правозащитников, в венесуэльских тюрьмах находятся сотни политзаключённых. И с каждым днём манифестаций этот список пополняется новыми именами.

Оппозиционный политик, депутат Национального собрания Хуан Рекесенс был арестован в августе прошлого года по обвинениям в терроризме и покушении на президента Николаса Мадуро. Родители Рекесенса настаивают: дело - сфабриковано, и их сын - невиновен.

"Он - политический заключённый. Ведь в тюрьму его отправили за инакомыслие. В этой стране каждый, кто осознаёт проблемы Венесуэлы, желает ей лучшего будущего и думает иначе, нежели правительство, попадает за решётку. Если этих людей не убивают, то держат в тюрьмах и пытают. Такая участь постигла около 400 политзаключенных", - говорит отец оппозиционера, который уверен в том, что признательные показания сын дал под воздействием наркотических веществ.

Робиро Теран, возглавляющий НПО, которая борется за освобождение политзаключённых, утверждает, что за последнюю неделю манифестаций были задержаны 850 человек.

“Одни находятся в общих камерах. Они не изолированы как политические заключённые. Другим запрещены встречи с родственниками. Многие содержатся в ужасных, антисанитарных условиях. Выявлены многочисленные случаи заболевания чесоткой", - поясняет глава неправительственной организации.

Среди арестованных немало студентов. Лидер движения студенческой молодёжи заверил в том, что несмотря на запугивания властей, акции протеста не прекратятся.

Каждый день мы подвергаем себя опасности. Речь не только о репрессивных мерах, но и о ситуации в стране в целом. Но несмотря на запугивания и все чинимые препятствия, представители студенческого движения, гражданского общества, как, впрочем, и каждый венесуэлец, которого кассется происходящее, продолжат борьбу за политические перемены нашей стране", - утверждает Оскар Леон, возглавляющий "Федерацию студентов" университета Симона Боливара.

Из Каракаса передаёт корреспондент Euronews Эктор Эстепа: "Национальное собрание Венесуэлы, в котором доминирует оппозиция и которое ныне объявлено нелегитимным за неуважение к другим ветвям власти, однажды уже пыталось принять закон об амнистии. Он предполагал освобождение из тюрем участников протестных акций 2014 года. Тогда инициативу заблокировало правительство Мадуро. Ситуация повторяется. Хуан Гуайдо обещает амнистию не только заключенным, которых Национальное собрание считает политическими, но и военным и государственным служащим, которые выступают против правительства Мадуро".