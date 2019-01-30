Венесуэла: Мадуро готов к диалогу с оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов к переговорам с оппозицией. Об этом лидер Боливарианской Республики сообщил в интервью российскому агентству "РИА Новости". Мадуро уверен, что за акциями протеста в Венесуэле стоят США. По словам Мадуро, хотя "все перевороты готовила и осуществила американская империя", "никогда ни президент, ни госсекретарь, ни высокопоставленный чиновник не призывали к перевороту" напрямую и открыто.

Николас Мадуро, президент Венесуэлы: "Это происходит впервые в истории. Это говорит о том, в каком отчаянии Белый дом, потому что они не могут заполучить Венесуэлу. Их это раздражает. Что делаю я? Осуществляю руководство страной. Являюсь главнокомандующим, согласно Конституции".

Николас Мадуро пообещал урегулировать политическую и экономическую ситуации в Венесуэле и поблагодарил за помощь Россию.

Николас Мадуро, президент Венесуэлы: "У нас есть полная поддержка России на всех уровнях, и мы принимаем ее с радостью и с благодарностью. О чем я просил президента Путина? Находиться в постоянном контакте".

В Кремле приветствовали готовность Мадуро к диалогу с оппозицией. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров заявил:

"Мы хотим искренне помочь все-таки создать условия для завязывания диалога между правительством и оппозицией. Говорим об этом с нашими венесуэльскими партнерами, с КНР, со странами латиноамериканского региона, с европейцами".

Между тем Верховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Хуану Гуайдо, провозгласившему себя временным президентом, покидать страну и заблокировал доступ к его банковским счетам. Сам Гуайдо призвал ЕС и Германию к введению санкций против правительства президента Мадуро по примеру США.