ООН: "Гонка против солидарности"

Эксперты ООН призывают усилить операции по спасению мигрантов в центральной части Средиземного моря, а также устранить препятствия для их проведения неправительственными организациями.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев опубликовало доклад, в котором говорится, что в прошлом году уровень смертности среди беженцев и мигрантов, прибывших в Европу по Средиземному морю, был самым высоким за последние четыре года — один погибший на 14 прибывших. По оценкам ООН, за этот период погибли 2275 человек.

Всего в Европу добрались 140 тысяч беженцев и мигрантов, из них более 116 тысяч — морским путем.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил: "Cтраны соревнуются между собой, чтобы не принимать мигрантов. Это гонка против солидарности, которую правительства ведут по политическим мотивам, перекладывая друг на друга довольно простой жест доброй воли — принять на своей территории несколько несчастных людей. Но вместо этого они проводят соревнования друг с другом".

Рост смертности происходит несмотря на значительное сокращение числа добравшихся до европейского побережья по сравнению с предыдущим годом.

В докладе также отмечается, что 85% людей, спасенных или перехваченных в море ливийской береговой охраной, были высажены на берег в Ливии, где им грозит содержание под стражей в ужасных условиях.

По данным ООН, в 2018 году число прибывших в Испанию выросло на 131%, мужчины составляют 78%. В основном с Испанию в 2018 году добирались выходцы из Марокко, Гвинеи, Алжира, Мали и Кот-Д'Ивуара. Число прибывших в Италию снизилось на 80%. Среди них — 72% мужчин. В Италию в основном добирались выходцы из Туниса, Эритреи, Ирака, Судана и Пакистана. В Греции показатель вырос на 45%, при этом в числе прибывших много детей — 38%. В эту страну больше всего прибыло выходцев из Афганистана, Сирии, Ирака, ДРК и Палестинской автономии.