Более половины россиян верят в угрозу войны с другими странами

В середине декабря 56% россиян, согласно опросу Левада-центра, заявили, что считают реальной военную угрозу России со стороны других государств. В то же время 39% опрошенных не разделяют эти опасения.

Подобные исследования проводятся Левада-центром с 2000 года. Опасения по поводу войны начали возрастать в 2014 году в связи с конфликтом на востоке Украины, достигнув своего пика январе 2015 (68%). Затем этот показатель стал постепенно снижаться, опустившись к прошлому декабрю на уровень 2014 года.

Как показал последний опрос, рекордное число респондентов (88%) уверены, что российская армия сможет их защитить в случае войны. Этот показатель также начал расти в 2014 году, когда только 60% россиян верили в способность армии защитить страну, но в последующие годы он не опускался ниже 80%. В декабре прошлого года максимальное количество россиян за всю историю наблюдений Левада-центра выразили свою уверенность в боевом потенциале российской армии.

По мнению социологов, высокий уровень опасений по поводу возможного военного конфликта связан с внешнеполитическими факторами, общим ощущением конфликта с Западом, милитаристской повесткой на телевидении и акцентированием в СМИ темы военного потенциала и силы России.

В мае 2018 года другой опрос Левада-центра показал, что 57% россиян опасаются перерастания военного конфликта в Сирии в третью мировую войну.

24 декабря 2018 года было объявлено очередное положение стрелки проекта "Часы Судного дня", которые "измеряют" в минутах время, оставшееся человечеству до "конца света". Стрелка замерла на отметке двух минут до полуночи. Эту ситуацию назвали «новым ненормальным», и указали основные угрозы человечеству: риски ядерной войны и изменения климата».